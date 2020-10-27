Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 63 F 2315 plakalı minibüs, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hedra Şuveg yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.