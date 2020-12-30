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Aktüel Şanlıurfa'da şüpheli ölüm
Aktüel

Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:45:15 -
Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım ekipleri tarafından evine yemek götürülen 78 yaşındaki Hüseyin Rahimler'in ikametinde hareketsiz yattığını gören ekipler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Rahimler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Rahimler'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rahimler'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan gün içinde de aynı bölgede 2 kişi, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetmişti.


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