  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da sulama kanala düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-28 20:40:01 -
Şanlıurfa'da sulama kanala düşen çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavurga Mahallesi'nde hayvan otlatan 12 yaşındaki Halil Koç, sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Koç, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı