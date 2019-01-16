Şanlıurfa'da sınav jokeri operasyonu! 20 kişi gözaltında
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na, organize bir şekilde başkasının yerine giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.16 Ocak 2019 Çarşamba 17:47
Şanlıurfa'da para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri gerekçesiyle 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, kentte gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na, organize bir şekilde başkasının yerine giren kişilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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