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Aktüel Şanlıurfa'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Şanlıurfa'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:10:39 -
Şanlıurfa'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dağbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan Mehmet Sinan Ortakaya (29) ve H.K, karşılaştıkları arazide tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. yanında getirdiği silahla Ortakaya'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Ortakaya, yakınları tarafından kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlatılırken mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alındı.

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