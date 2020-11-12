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Aktüel Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:24:38 -
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahla yaralanan M.D. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darbedilen diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından bölgede önlem alan polis ekipleri, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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