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Aktüel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Aktüel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Operasyonda 5 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 10 şarjör ve 738 mermi ile 141 tabanca mermisi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:54:15 -
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Kural Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aramalarda 5 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 10 şarjör ve 738 mermi ile 141 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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