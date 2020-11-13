Şanlıurfa'da rögara düşen köpek kurtarıldı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde okuldan dönen öğrenciler, rögardan köpek sesi duyunca durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, hayvanı bulunduğu yerden kurtarmak için yaklaşık 10 metre aşağıya ip merdiven yardımıyla indi.
Hayvanın zarar görmemesi için dikkatli davranan görevliler, kuyudan köpeği çıkardı.
Ekipler, köpeğe su verdikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.