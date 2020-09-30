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Aktüel Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:35:01 -
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti.

İ.T yönetimindeki 63 ZV 480 plakalı otomobil, Viranşehir-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Olcay'a (26) çarptı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.T, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

Ağır yaralanan Olcay, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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