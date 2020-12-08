  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:58:56 -
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Işık idaresindeki 35 AK 3217 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 67. kilometresinde Hüseyin Tekinalp yönetimindeki 63 KY 509 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Işık ile otomobildeki Emine, Muhammet Yusuf ve Bünyamin Işık ile Kadriye Demir yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
AK Partili isim meydan okudu: Kılıçdaroğlu adaysa ben de adayım
Siyaset

AK Partili isim meydan okudu: Kılıçdaroğlu adaysa ben de adayım

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ol..
Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme
Medya

Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Reyting rekorlarını yerle bir eden Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme meydana gelecek. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay