Şanlıurfa'da lavanta bahçeleriyle mevsimlik işçilerin istihdamına katkı sağlanacak

Türkiye'de son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavanta da hasat mevsimi başladı.

Lavanta projesinin ilk hasadını Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Kenan Aktaş Belediye çalışanları ile birlikte gerçekleştirdi.

Suruç'un zengin bir toprak yapısına sahip olduğuna dikkat çeken Aktaş, sulamayla birlikte yeşile dönen, çorak topraklardan kurtulan Suruç'ta son yıllarda ürün çeşitliliğinde artış yaşandığına dikkat çekti. Mart ayı içerisinde 10 bin adet lavanta fidesini toprakla buluşturduklarını belirten Aktaş, Temmuz ayı itibariyle de ilk hasadı yaptıklarını belirterek "Lavanta Bahçesi Projesi"nin Suruç'ta ilk kez uygulamaya konulduğunu belirtti.

Lavantanın birçok sektörde kullanılabildiğini vurgulayan Aktaş, "Lavanta bahçesinde ilerleyen dönemde alan 17 bin 470 dönüme çıkarılarak bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturacağız. Kuracağımız lavanta ve kekik bahçeleriyle bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturuyoruz. Buradan sağlanan gelirler ile ilçe dışına mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden vatandaşlarımızın özellikle de gündelik işlerde çalışan kadınlarımızın ve genç kızlarımızın istihdamına katkı sağlayacağız. İlçede yaşayan, evine ekmek götüreni olmayan kadınlarımıza, maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve engellilerimize bu projeyle de maddi destek sağlanacak." dedi.

Aktaş projenin ilk yılında başarıya ulaştıklarını belirterek, "İlçemizde tarım arazilerinde genellikle mısır, pamuk ve fıstık ekimi yapılmaktadır. İlçede yaygın yetiştirilen bu ürünlerin yanında lavanta ve kekik gibi ürünlerin yetiştiriciliği ilçenin ürün desenine, alternatif geçim kaynaklarının oluşmasına sebep olacak." dedi.

Öte yandan Lavanta Projesinin 1. yılında ilk hasadı yapılan lavanta, ilçe meydanında vatandaşlara dağıtılırken lavanta bahçesinin önümüzdeki yıllardan itibaren düğünler için de çekim alanı olarak kullanılabilecek.