  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye ceza
Aktüel

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:59:43 -
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarına uymayan 286 kişiye 837 bin 900 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik 1629 personelden oluşan 554 ekip görev yapıyor.

Ekipler, karantina tedbirlerine uymayan kişiler ve iş yerleri hakkında işlem yaptı.

İzolasyon denetimlerini tek tek adreslere giderek kontrol eden ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri tespit edilen kişiler için de cezai müeyyide uyguladı.

Hafta sonu kısıtlamalarına uymayan 286 kişiye farklı gerekçelerden toplam 837 bin 900 lira ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Trump yönetiminin Katar planı ortaya çıktı
Dünya

Trump yönetiminin Katar planı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Riyad ile Doha yönetimleri arasındaki gerginliği dü..
Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay