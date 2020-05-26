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Aktüel

Şanlıurfa’da kısıtlamayı ihlal eden 431 kişiye ceza

Şanlıurfa’da, 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 431 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:38:44 -
Şanlıurfa’da kısıtlamayı ihlal eden 431 kişiye ceza

Şanlıurfa’da, 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 431 kişiye idari para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın devam ettiği Ramazan Bayramı’nda Şanlıurfa’da da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde kent genelinde yasağın ilk 3 gününde 431 kişinin kısıtlama kurallarını ihlal ettiği belirlendi. 431 kişiye, 1 milyon 940 bin lira idari para cezası uygulandı.


Güvenlik güçlerinin kent genelinde denetimleri devam ediyor.

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