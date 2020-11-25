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Aktüel Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi Fırat Nehri kenarında bulundu
Aktüel

Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi Fırat Nehri kenarında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:44:26 -
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi Fırat Nehri kenarında bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Fırat Nehri kıyısında bulundu.

Birecik ilçesi kırsalındaki Keskince Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, cesedin, ailesi tarafından 3 hafta önce kayıp başvurusu yapılan Muzaffer Ö'ye (46) ait olduğu tespit edildi.

Yabani hayvanlar tarafından da parçalandığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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