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Aktüel Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:00:47 -
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Çakmak idaresindeki 63 NV 537 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 10. kilometresindeki kavşakta Nurullah Kürekçi yönetimindeki 06 FJ 239 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan yolcular Medine Kürekçi ve Esra Çalağan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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