  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya detayları anlattı: AYM'de yapay zeka dönemi Dervişoğlu’ndan 12 Eylül darbesi paylaşımı Milli iradeye düşürülen kara lekeyi lanetliyorum Tepkilere dayanamayan İBB geri adım attı! Çubuklu-İstinye vapur hattı Ekim’de açılıyor CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma Yine İETT yine kaza! Beşiktaş’ta halk otobüsü iş makinesiyle çarpıştı Emekliler için yeni destek hazırlığı! Paket Erdoğan’a sunulacak İran’dan Washington'a sert mesaj! “Abluka kalkmadan Hürmüz açılmayacak!” Murat Alan yazdı: Hakikatin sesi Akit 33 yaşında 12 Eylül zulmünü yeni anayasa bitirir Türkiye’nin ünlü hastanesinde büyük skandal: Ekranda cinsel içerikli film yayınlandı
Aktüel Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogramı pazarda 20 ile 30 liradan satılıyor
Aktüel

Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogramı pazarda 20 ile 30 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogramı pazarda 20 ile 30 liradan satılıyor

Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli isotu tarlalardan pazar tezgahlarına indi. Çuvallarla alınan biberler kadınların elinde damlarda kurutulup pul bibere dönüşüyor.

Şanlıurfa'da isot hasadı başladı; tarlalardan toplanan taze biberler, kent merkezindeki ve ilçelerdeki sebze pazarlarında kilogramı 20 ile 30 lira arasında alıcı buluyor. Kış hazırlıklarının başladığı kentte vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösteriyor, kışlık ihtiyaçları için çuvallarla alışveriş yapıyor.

Kentin mutfak kültürünün dünyaca ünlü tescilli simgesi olan coğrafi işaretli ürün, bu yıl hem kalitesiyle hem de uygun fiyatıyla üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Suruç Ovası'nda sabahın erken saatlerinde elle toplanıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla buluşan Suruç Ovası'nda yetişen yerli isotlar, sabahın erken saatlerinde tek tek elle toplanıyor. Araçlara yüklenen tonlarca taze kırmızı biber, kent merkezindeki ve ilçelerdeki pazarlara taşınıyor.

Pazardan çuvallarla evlere taşınan isotta en büyük emeği kadınlar veriyor. Biberler önce yıkanıp tek tek temizleniyor, sap ve tohumlarından arındırılıyor. Tohumlarından ayrılan ürün, Şanlıurfa'nın kavurucu güneşi altında kuruması için evlerin damlarına ve düz alanlara seriliyor.

Tamamen kuruyup rengi koyulaşan biberler, son aşamada zeytinyağıyla harmanlanarak özel makinelerden geçiriliyor. Makinelerde çekilen ve eşsiz aromasıyla pul biber haline gelen isot, kış aylarında yemeklere ve çiğ köfteye lezzet katmak üzere kavanozlardaki yerini alıyor. Ekiminden toplanmasına, temizlenip kurutulmasına kadar her aşamada kadın eli değen ürün, mutfakta da kadınların dokunuşuyla yemeklere tat veriyor.

Ekim alanı geçen yıla göre yüzde 30 düştü

Ekimden hasada kadar 5 ay boyunca bakım ve sulama yaptıklarını söyleyen İbrahim Halil Eşsiz, bu sürede yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise ekim alanının geçen yıla göre yüzde 30 düştüğünü aktardı. Bilgin, "Şanlıurfa'da 18 bin 900 dekarlık alanda ekim yapılıyor. Yaş olarak 200 bin ton rekolte elde ediliyor. İsot Şanlıurfa ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!
Gündem

Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da hazırlanan lüks yapın..
Savunma sanayimizde tarihi gurur! ASELSAN imzalı MURAD AESA radarı dünya devleriyle yarışa girdi!
Gündem

Savunma sanayimizde tarihi gurur! ASELSAN imzalı MURAD AESA radarı dünya devleriyle yarışa girdi!

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde kritik bir eşik daha aşıldı! Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ASELSAN tarafından gel..
CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı
Gündem

CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dikkat çeken bir görevden alma daha yaşandı. CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Genel Merkez kararıyla gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23