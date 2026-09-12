Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogramı pazarda 20 ile 30 liradan satılıyor

Şanlıurfa'da isot hasadı başladı; tarlalardan toplanan taze biberler, kent merkezindeki ve ilçelerdeki sebze pazarlarında kilogramı 20 ile 30 lira arasında alıcı buluyor. Kış hazırlıklarının başladığı kentte vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösteriyor, kışlık ihtiyaçları için çuvallarla alışveriş yapıyor.

Kentin mutfak kültürünün dünyaca ünlü tescilli simgesi olan coğrafi işaretli ürün, bu yıl hem kalitesiyle hem de uygun fiyatıyla üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Suruç Ovası'nda sabahın erken saatlerinde elle toplanıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla buluşan Suruç Ovası'nda yetişen yerli isotlar, sabahın erken saatlerinde tek tek elle toplanıyor. Araçlara yüklenen tonlarca taze kırmızı biber, kent merkezindeki ve ilçelerdeki pazarlara taşınıyor.

Pazardan çuvallarla evlere taşınan isotta en büyük emeği kadınlar veriyor. Biberler önce yıkanıp tek tek temizleniyor, sap ve tohumlarından arındırılıyor. Tohumlarından ayrılan ürün, Şanlıurfa'nın kavurucu güneşi altında kuruması için evlerin damlarına ve düz alanlara seriliyor.

Tamamen kuruyup rengi koyulaşan biberler, son aşamada zeytinyağıyla harmanlanarak özel makinelerden geçiriliyor. Makinelerde çekilen ve eşsiz aromasıyla pul biber haline gelen isot, kış aylarında yemeklere ve çiğ köfteye lezzet katmak üzere kavanozlardaki yerini alıyor. Ekiminden toplanmasına, temizlenip kurutulmasına kadar her aşamada kadın eli değen ürün, mutfakta da kadınların dokunuşuyla yemeklere tat veriyor.

Ekim alanı geçen yıla göre yüzde 30 düştü

Ekimden hasada kadar 5 ay boyunca bakım ve sulama yaptıklarını söyleyen İbrahim Halil Eşsiz, bu sürede yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise ekim alanının geçen yıla göre yüzde 30 düştüğünü aktardı. Bilgin, "Şanlıurfa'da 18 bin 900 dekarlık alanda ekim yapılıyor. Yaş olarak 200 bin ton rekolte elde ediliyor. İsot Şanlıurfa ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.