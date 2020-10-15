  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:40:31 -
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Mustafa Uncu idaresindeki 63 S 0562 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada karşı yönden gelen Halil Sarıyıldız'ın kullandığı 06 LK 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı
Gündem

Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, skandal 'ışıklar yanıyor' tweetini savunmaya kalktı.

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can
Gündem

Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programına katılan gazeteci yazar Nuray Başaran, Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecine ilişkin flaş bir ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay