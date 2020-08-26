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Aktüel Şanlıurfa'da iş makinesinin lastiklerine kaçak sigara gizleyen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da iş makinesinin lastiklerine kaçak sigara gizleyen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:20:18 -
Şanlıurfa'da iş makinesinin lastiklerine kaçak sigara gizleyen şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iş makinesinin lastiklerinin içerisine gizlenen gümrük kaçağı sigaralarla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir kepçeyle kaçak malzeme taşındığı belirlendi.

Ekiplerce dedektör köpekle iş makinesinde yapılan aramada arka tekerlerinin içerisinde ve şüphelinin evinde 11 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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