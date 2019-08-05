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Şanlıurfa’da genç yetenekler keşfediliyor

Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa U13 Gençler Ligi’nde 2018-2019 Futbol Sezonu şampiyonu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, alt yapı kadrosunu güçlendirmek için futbol seçmeleri düzenleyerek, başarılı sporcuları kadrosuna aldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
Şanlıurfa’da genç yetenekler keşfediliyor

Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa U13 Gençler Ligi’nde 2018-2019 Futbol Sezonu şampiyonu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, alt yapı kadrosunu güçlendirmek için futbol seçmeleri düzenleyerek, başarılı sporcuları kadrosuna aldı.


Şanlıurfa’da amatör liglerindeki yetenekli sporcuları, Bal liginde olan Büyükşehir Belediyespor alt yapı kadrosuna almak için seçme sınavları düzenledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliği ile organize edilen Büyükşehir Belediyespor kulübüne yeni yıldız sporcu seçme sınavlarını başlattı. Şanlıurfa’da bulunan 80 amatör takım arasından en başarılı genç yetenekleri 4 günlük sınava tabii tutan Büyükşehir Belediyespor, sınavları belediyespor eğitmenleri, antrenörler, yöneticileri ile beraber genç yetenekleri keşfetti. Yapılan seçme sınavına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Halef Tokmakçı, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Antrenörü İsmail Doğan, kulüp yöneticileri ve yeni yıldız aday sporcuları katıldı.


Şanlıurfa’daki genç yetenekleri değerlendirdiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Halef Tokmakçı, "Büyükşehir Belediyespor Bal Ligi’nde olan bir takım. Biz bunun için Şanlıurfalı hemşerilerimizle yola çıkmaya söz vermiştik. Şuan mevcut olan Şanlıurfalı genç yeteneklerimiz var. Yapmış olduğumuz seçmeyle de ilerde bize katkı sunacak arkadaşları seçmek için yapıldı. Aralarında iyi olan sporcuları değerlendireceğiz. Urfalı genç yeteneklerin kaybolmasını istemiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün çok büyük çabaları var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok spor yapan genç kazandırırız" ifadelerini kulandı.


Ayrıca Büyükşehir Belediyespor kulübüyönetimi, yeni yeteneklere deneme antrenmanlarıyla kendilerini yeni sezon ligle deneme imkanı sunuyor. Belediyespor futbol kulübü antrenman programlarına belli aralıklarla yeni yetenekleri de kabul ederek onlara kendini deneme ve kazandırma imkanı sunmuş oluyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
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