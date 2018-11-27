Şanlıurfa'da, gasp şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
Şanlıurfa'da, vatandaşların cep telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.27 Kasım 2018 Salı 15:56
Şanlıurfa'da 2 kadının cep telefonlarını bıçak zoruyla alarak kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalandı.
Gözaltına alınan O.İ. ve M.İ. isimli kardeşler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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