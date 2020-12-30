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Aktüel Şanlıurfa'da çocuklara akülü otomobille trafik eğitimi verildi
Aktüel

Şanlıurfa'da çocuklara akülü otomobille trafik eğitimi verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:35:27 -
Şanlıurfa'da çocuklara akülü otomobille trafik eğitimi verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da trafik polislerince düzenlenen eğitimde, çocuk yuvasında kalan çocuklara akülü otomobillerle trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polislerce, alanında Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sınıflarda teorik olarak trafik kuralları anlatıldı.

Trafik kurallarının işlendiği çizgi filmlerin de yer aldığı eğitimin ardından çocuklara adlarına düzenlenmiş trafik dedektifi kimlik kartı ve düdük verildi.

Daha sonra uygulama alanına geçen çocuklar, polis ağabey ve ablalarından yolun karşısına geçme, trafik ışıkları, kavşaklar, üst geçitleri kullanma gibi konularda bilgi aldı.

Buradaki akülü otomobillerin direksiyonuna da geçen çocuklar, park alanında otomobilleri kullanarak hem trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara, eğitimin sonunda İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla hazırlanan hediye paketleri dağıtıldı.

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