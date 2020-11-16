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Aktüel Şanlıurfa'da çocuğa şiddet uygulayan kişi yakalandı
Aktüel

Şanlıurfa'da çocuğa şiddet uygulayan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:30:41 -
Şanlıurfa'da çocuğa şiddet uygulayan kişi yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sokaktaki bir çocuğa şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen sebeple bir grup çocuğa kızan esnaf M.A, kovaladığı gruptaki çocuklardan birisini yakaladı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda, çocuğu önce yumruklayan ve tokatlayan M.A'nın daha sonra yere düşen çocuğu kaldırıp tekrar yere fırlattığı görülüyor.

Olayın ardından çevredekiler M.A'ya tepki gösterdi.

Polis ekiplerince sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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