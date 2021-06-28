Şanlıurfa’da çıkan yangın söndürüldü!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde satılmak amacıyla istiflenen odunluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait kışın satmak amacıyla istiflenen odunluk alanda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangında odunlar zarar gördü.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.