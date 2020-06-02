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Aktüel

Şanlıurfa'da bir mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:24:33 -
Şanlıurfa'da bir mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 4 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaköprü, Eyyübiye, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Hilvan'ın kırsal Tutumlu Mahallesi ile Viranşehir'de 2, Eyyübiye'de 1, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

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