  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şanlıurfa'da bir garip olay: Bakın neden 387 bin lira ceza kesildi
Yerel

Şanlıurfa'da bir garip olay: Bakın neden 387 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2024-09-05 17:52:00 -
Şanlıurfa'da bir garip olay: Bakın neden 387 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da canlı akrep toplayan kişiye 387 bin lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Koruma Timi Haydi ekiplerince "doğal hayatı koruma faaliyetleri" kapsamında, kırsal Damlasu Mahallesinde bir araç durduruldu.

Y.Y'nin aracında arama yapan ekipler, şeffaf kapta doğadan izinsiz toplanan ve nakil belgesiz taşınan 270 canlı akrep tespit etti. Akrepler yeniden doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Y.Y'ye 387 bin lira idari para cezası uygulandı.

Galatasaray forması giydi! 2.3 milyon euro para cezasına çarptırıldı
Galatasaray forması giydi! 2.3 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Spor

Galatasaray forması giydi! 2.3 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası
Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası

Yerel

Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası

BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ

Resmi İlanlar

BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ

Mesaj Özgür Özel’e mi? Tanju Özcan’dan her akşam kafayı çeken ayyaşlara ağır para cezası
Mesaj Özgür Özel’e mi? Tanju Özcan’dan her akşam kafayı çeken ayyaşlara ağır para cezası

Gündem

Mesaj Özgür Özel’e mi? Tanju Özcan’dan her akşam kafayı çeken ayyaşlara ağır para cezası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23