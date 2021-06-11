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Gündem Şanlıurfa’da bir araçtan ateş açılması sonucu 2 polis hafif yaralandı
Gündem

Şanlıurfa’da bir araçtan ateş açılması sonucu 2 polis hafif yaralandı

Şanlıurfa'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 07:25:00 -
Şanlıurfa’da bir araçtan ateş açılması sonucu 2 polis hafif yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe aldı.

Bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler, ekip aracıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastaneye giderek yetkililerden yaralı polislerle ilgili bilgi aldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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