Şanlıurfa'da başını demir korkuluklara sıkıştıran çocuğu itfaiyeciler kurtarıldı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da başını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karakoyunlu Mahallesinde Suriyeli Fidan Abdulhamit (4), oyun oynarken Karakoyun Deresi'nin çevresindeki demir korkuluklara başını sıkıştırdı.
Çevredekilerin çabasına rağmen çocuğun kurtarılamaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Olay yerine gelen ekipler, aletle demir korkulukları genişleterek Abdulhamit'i bulunduğu yerden kurtardı.
Abdulhamit, daha sonra ailesine teslim edildi.