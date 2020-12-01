Şanlıurfa'da arazi keşfindeki jandarma ve vatandaşı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis istemi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da arazi keşfindeki jandarma personeli ile bir vatandaşı önce tehdit edip ardından gerçekleştirdiği silahlı saldırıda yaralayan sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos 2020'de Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Payamlı Mahallesi yakınlarındaki arazi keşfindeki jandarma personeli ile Celal Günbegi'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olayın araziye görevlendirilen kaymakamlık ve jandarma ekibinin keşfi esnasında gerçekleştirildiği belirtildi.

- Saldırının şifresi: "Sabri Su"

Saldırıya ilişkin detaylara yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Jandarma personeli N.B. olay yerinde güvenlik önlemi almak istedi. Şüpheli Halil G, oğlu Sabri'ye hitaben 'Sabri Su' diye bağırdı. Sesi duyan Sabri G. ise av tüfeğiyle ekiptekilerin üzerine hedef gözetmeksizin ateş etti. Saldırıda jandarma personelinden V.K. omzu, vatandaşlardan Celal Günbegi ise sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Jandarma ekibinin ateş etmeyi bırak çağrısına Sabri G. 'Yaklaşmayın sizi de vururum.' şeklinde tehdit ederek yanıt verdi. Çevredeki vatandaşların desteğiyle saldırgan Sabri G'nin elindeki silah alındı. Jandarmaya, gözaltına almak istediği Sabri G. ile babası ve 2 kardeşi de mukavemette bulundu. Bu esnada 4 jandarma personeli hafif yaralandı. Saldırı, bölgeye sevk edilen ek güvenlik ekibinin takviyesiyle sonlandırıldı."

- "Olay yerinde 59 fişek bulundu"

İddianamede, yaralanan jandarma personeli ile ağır yaralanan heyetteki vatandaşa yakın mesafeden ateş edildiğinin saptandığı vurgulandı.

Olay yeri inceleme raporunun da yer aldığı iddianamede, saldırıda 59 fişek kullanıldığı bilgisi yer aldı.

İddianamede, hedef gözetmeksizin jandarma ve vatandaşa silahlı saldırı gerçekleştirilen Sabri G. hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Saldırganın babası ve 2 kardeşi hakkında ise "basit yaralama ve "görevi yaptırmamak için mukavemette bulunma" suçlarından 3 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Aralarında jandarma personelinin de bulunduğu 9 kişinin şikayetçi olduğu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Şanlıurfa'da 11 Haziran 2020'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir jandarma personeli ile Celal Günbegi ağır yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra ikinci kez keşfin yapıldığı 15 Ekim 2020'de ise Celal Günbegi, aynı kişiler tarafından otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda bir kez daha ağır yaralanmıştı.