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Şanlıurfa'da 5 bin 706 kuşlu yarışma

Şanlıurfa’da Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması düzenlendi. Yarışmada 5 bin 706 kuş yer alırken, kafesler içerisinde sergilenen kuşlar çocukların ilgisini çekti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:13
Şanlıurfa'da 5 bin 706 kuşlu yarışma

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Şanlıurfa Serinofil Kanaryacılar Derneği tarafından, Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenen yarışmada 5 bin 706 kuş sahipleri tarafından yarıştırıldı. İki gün süren yarışmaya 30 ilden gelen 2 binden fazla kuş tutkunu katıldı. Görünümleri, renkleri, cinsleri ve ötüşleriyle birbirinden farklı kanarya, papağan, ispinoz cinsi kafes kuşları, büyük ilgi görürken, farklı kategorilerde de yarıştırıldılar.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Şanlıurfa’da ilk defa yapılan kuş yarışının büyük ilgi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün Şanlıurfa'da 5 bin 706 tane kuşumuz var. Bu kuşlarımız yarıştırıldı. Perşembe günü kuşlarımız yerlerine konuldu, cuma günü ise hakemlerimiz puanlarını vererek dereceye girenler belirlendi. Bu yarışmalar İzmit ve Bursa'da da yapılacak. Yarışmaların ardından her yıl ocak ayının ilk iki haftasında Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Bu sene bu şampiyona Hollanda'da yapılacak. Şampiyonaya gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu iş tamamıyla bir hobi. Özellikle çocuklarımızın bilgisayar başından kalkıp bu hobiyi yapması için çaba harcıyoruz. Bu kuşlar Anadolu kupası için yarıştılar. Dünya Şampiyonluk Yarışmalarına Türkiye 2021 yılında ev sahipliği yapacak. 2021 Yılı Ocak Ayı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek olan yarışmaların hazırlıklarına gerek Tarım Bakanlığımız gerek bizler şimdiden başladık. Yarışmalara olan ilgi ve katılımdan dolayı mutlu olduk" dedi.

Ziyaretçilerin yoğu ilgi gösterdiği kuşların yanı sıra yem ve ilaçları da fuar merkezinde sergilendi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:13
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu
  4. Şanlıurfa Serinofil Kanaryacılar Derneği
  5. Kuş festivali
  6. Şanlıurfa

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