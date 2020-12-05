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Aktüel Şanlıurfa'da 2 evde yangın
Aktüel

Şanlıurfa'da 2 evde yangın

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:23:25 -
Şanlıurfa'da 2 evde yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 ayrı evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Süleymanşah Mahallesi'nde bir binanın birinci katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Merkez Haliliye ilçesi Şair Nabi ilçesinde de bir binanın 4. katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangınlar, evlerde hasara yol açtı.

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