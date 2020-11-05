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Aktüel Şanlıurfa'da 135 kilo 200 gram esrar ele geçirilen tırda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da 135 kilo 200 gram esrar ele geçirilen tırda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:32:22 -
Şanlıurfa'da 135 kilo 200 gram esrar ele geçirilen tırda yakalanan şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir tırda 135 kilo 200 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yapılan tırda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 31 Ekim'de durdurdukları tırın dorsesinde 26 parça halinde gizlenmiş 135 kilo 200 gram esrar ele geçirmiş, bir şüpheliyi gözaltına almıştı.


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