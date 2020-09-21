Şanlıurfa ve Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri

ŞANLIURFA/ADIYAMAN (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, günlük yaklaşık 3 bin personelin katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vali Erin, yaptığı yazılı açıklamada, alınan sıkı tedbirler sonucu günlük vaka sayısında ciddi düşüşlerin görüldüğünü ifade etti.

İyi denetim, iyi kontrol ve etkili bir iletişimle salgının üstesinden gelinebileceğinin altını çizen Vali Erin, herkesin bundan sonraki süreçte de daha büyük duyarlılık göstermesi gerektiğine işaret etti.

Erin, salgının tekrar tetiklenmesine neden olabilecek her türlü etkinlikten uzak durulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen kişiler, yurtlarda zorunlu olarak tutulmaya başlandı ve şu anda 21 pozitif vaka öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutuluyor. İnsanlarımız mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmasınlar. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız da mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalı. Şanlıurfa'da ağustos ayından itibaren başlayan ve 2 bin 500 ile 3 bin arasında değişen personelin günlük olarak katıldığı koronavirüs denetimleri sürüyor. İş yeri ve alan denetimlerinde görev alan 1022 personel, 225 ekip halinde iş yerleri, alışveriş merkezleri, düğün salonları ile park ve bahçelerde denetim yapıyor. İzolasyon denetimini ise 1639 personel gerçekleştiriyor."

- Adıyaman

Adıyaman'da da son iki günde 163 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, son iki günde farklı mahallelerdeki 163 evde karantina uygulaması başlatıldı.