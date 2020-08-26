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Aktüel Şanlıurfa Valiliği Kovid-19 tedbirlerini telefon uygulamasıyla duyuracak
Aktüel

Şanlıurfa Valiliği Kovid-19 tedbirlerini telefon uygulamasıyla duyuracak

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:47:46 -
Şanlıurfa Valiliği Kovid-19 tedbirlerini telefon uygulamasıyla duyuracak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan kararların vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması amacıyla akıllı telefon ve tabletler için oluşturduğu uygulamayı kullanıma sundu.

Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışması ile geliştirilen mobil uygulamada, Valilik tarafından kamuoyuna duyurulan haber, duyuru ve basın açıklamaları yer alıyor.

iOS ve Android platformları için geliştirilen uygulamada, akıllı telefonlara anlık bildirim gönderme özelliği de yer alıyor.

Salgın süresince Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla geliştirilen "Şanlıurfa Valiliği" adlı uygulamaya kullanıcılar Google Play ve App Store aracılığıyla ücretsiz şekilde ulaşabilecek.


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