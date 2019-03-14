0553 313 94 23

Şanlıurfa ulaşımında yeni dönem

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 14:07
Şanlıurfa ulaşımında yeni dönem

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

 

Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak amacıyla çelik köprüler, bulvarlar ve yol genişletme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Köprülü Kavşağı’nı yakın zamanda vatandaşın hizmete sunacak. Çardaklıkaya Bulvarı ile Karaköprü ilçesinin birbirine bağlayan Yeşiloğlu Bulvarına geçiş sağlayan İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan Narlıdere Köprülü Kavşağı Diyarbakır Yolu’nun ayırdığı Karaköprü’nün iki yakası arasında kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlayacak.

 

Bölgede sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı ve meclis üyeleri eşlik etti.

 

“Müthiş bir proje ortaya çıktı”

 

İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ulaşımda yeni bulvarlar ve katlı köprülü kavşaklarla Şanlıurfa’da yeni bir dönem açtı. Bir yerel yönetimin altından kalkamayacağı büyük katlı köprülü kavşaklara bu dönemde imzalar atıldı. Karaköprü’de 50 metrelik bulvarı alt taraftaki GAP Bulvarı’na bağlayan Narlıdere Köprülü Kavşak çalışmalarını inceledik. Kısa zaman sonra açılışını gerçekleştireceğimiz müthiş bir proje ortaya çıktı. Biz Şanlıurfalı ekibe güvendik, onlar bize güvendi ve meclisimiz bize güvenerek kararlar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz köprülü kavşaklar ve bulvar bağlantıları ile açtığımız Çardaklıkaya Bulvarı Karaköprü için yeni bir nefes alanı oldu" dedi.

 

"Karakoyun ve çevik kuvvet katlı köprülü kavşaklarının yapımı hızla ilerliyor"

 

Çiftçi, açıklamasının devamında, "Fen işleri daire başkanlığımız sadece Narlıdere Köprülü Kavşağı değil şuanda yapımı devam eden Karakoyun Katlı Köprülü Kavşağımız yine büyük projelerden bir tanesi. Daha ince yapmış olduğumuz iki çelik köprü ve iki dağ geçişli katlı köprülü kavşaklarımız Şanlıurfa’nın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin emeği olan ve Şanlıurfa’nın siluet niteliğinde bölünebilecek Çevik Kuvvet Köprülü Kavşak yapımı da hızlı bir şekilde devam ediyor. Alt yapı deplase işlemleri çok önemli ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlandı. Doğu Batı çevre yolunun kamulaştırılması Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

 

Ayrıca Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşak yapımı sayesinde Çardaklıkaya Bulvarı ile Kolsuzoğlu Bulvarı 430 metrelik art germe bir viyadükle bağlanacak. Diyarbakır Yolu güzergahı ise dal-geç şeklinde olacak ve tüm proje yan yollarıyla beraber 3 katlı olarak inşa edilecek. Yapımı hızla devam eden Narlıdere Köprülü kavşak çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte GAP Havaalanına kadar olan güzergahta kesintisiz geçiş olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:07
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis müjdesi
    1. Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis..
    2. Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta..
    3. İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün..
    4. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    5. "En gerçek en doğru anket sandıktan..
    6. "Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5..
    7. DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart..
    8. Genel Sekreter Gökçe: "Önceliğimiz iki..
    9. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    10. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    11. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    12. İran’da boru hattında patlama
    13. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    14. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    15. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    16. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    17. İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla..
    18. Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp..
    19. İki gün üst üste intihara teşebbüs etti
    20. "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"
    21. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
    22. İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu..
    23. Başkan Can vatandaşlara projelerini..
    24. "Suriye'de Anayasa Komitesi'nde son..
    25. TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20..
    26. İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye..
    27. YDS giriş belgeleri erişime açıldı
    28. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika,..
    29. Sigara, obezite ve yüksek tansiyon..
    30. Sektör Türkiye'de gelişiyor! İşe yeni..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!