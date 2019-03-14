Şanlıurfa ulaşımında yeni dönem

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak amacıyla çelik köprüler, bulvarlar ve yol genişletme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Köprülü Kavşağı’nı yakın zamanda vatandaşın hizmete sunacak. Çardaklıkaya Bulvarı ile Karaköprü ilçesinin birbirine bağlayan Yeşiloğlu Bulvarına geçiş sağlayan İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan Narlıdere Köprülü Kavşağı Diyarbakır Yolu’nun ayırdığı Karaköprü’nün iki yakası arasında kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlayacak.

Bölgede sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı ve meclis üyeleri eşlik etti.

“Müthiş bir proje ortaya çıktı”

İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ulaşımda yeni bulvarlar ve katlı köprülü kavşaklarla Şanlıurfa’da yeni bir dönem açtı. Bir yerel yönetimin altından kalkamayacağı büyük katlı köprülü kavşaklara bu dönemde imzalar atıldı. Karaköprü’de 50 metrelik bulvarı alt taraftaki GAP Bulvarı’na bağlayan Narlıdere Köprülü Kavşak çalışmalarını inceledik. Kısa zaman sonra açılışını gerçekleştireceğimiz müthiş bir proje ortaya çıktı. Biz Şanlıurfalı ekibe güvendik, onlar bize güvendi ve meclisimiz bize güvenerek kararlar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz köprülü kavşaklar ve bulvar bağlantıları ile açtığımız Çardaklıkaya Bulvarı Karaköprü için yeni bir nefes alanı oldu" dedi.

"Karakoyun ve çevik kuvvet katlı köprülü kavşaklarının yapımı hızla ilerliyor"

Çiftçi, açıklamasının devamında, "Fen işleri daire başkanlığımız sadece Narlıdere Köprülü Kavşağı değil şuanda yapımı devam eden Karakoyun Katlı Köprülü Kavşağımız yine büyük projelerden bir tanesi. Daha ince yapmış olduğumuz iki çelik köprü ve iki dağ geçişli katlı köprülü kavşaklarımız Şanlıurfa’nın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin emeği olan ve Şanlıurfa’nın siluet niteliğinde bölünebilecek Çevik Kuvvet Köprülü Kavşak yapımı da hızlı bir şekilde devam ediyor. Alt yapı deplase işlemleri çok önemli ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlandı. Doğu Batı çevre yolunun kamulaştırılması Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Ayrıca Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşak yapımı sayesinde Çardaklıkaya Bulvarı ile Kolsuzoğlu Bulvarı 430 metrelik art germe bir viyadükle bağlanacak. Diyarbakır Yolu güzergahı ise dal-geç şeklinde olacak ve tüm proje yan yollarıyla beraber 3 katlı olarak inşa edilecek. Yapımı hızla devam eden Narlıdere Köprülü kavşak çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte GAP Havaalanına kadar olan güzergahta kesintisiz geçiş olacak.