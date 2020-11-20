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Aktüel Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:32:39 -
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a elaman ve malzeme temin edenlerin deşifresi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri belirlenen 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

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