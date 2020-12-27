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Aktüel Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı
Aktüel

Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:41:48 -
Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceledi.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

- Malatya

Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

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