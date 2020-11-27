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Aktüel Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor
Aktüel

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:28:16 -
Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

MALATYA (AA) - Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimleri kapsamında ekipler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanlarda inceleme yaparak maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de toplu taşıma araçlarını kontrol ederek HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ile ilgili tedbirleri inceledi.

- Malatya

Malatya'da kent merkezindeki cadde ve sokaklarda polis ekiplerinin pandemi tedbirleri kapsamındaki denetimleri sürüyor. Ekipler, vatandaşları, yoğunluk olan bölgelerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) ekipleri de toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES kodu entegrasyonu çalışmaları kapsamında eski Belediye Meydanı'nda kurduğu mobil merkezden vatandaşların başvurularını alıyor.

Öte yandan, vatandaşların genellikle maske taktıkları, cadde ve sokaklardaki sigara içme yasağına uyduğu gözlendi.

- Adıyaman

Adıyaman'daki Kovid-19 denetimi kapsamında Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Caddesi'nde şehir içi taşıma yapan minibüsleri denetledi. Ekipler, sürücü ve yolcuların HES kodunu sorguladı.

- Kilis

Kilis'te de Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu. Pazar yerlerini de denetleyen ekipler, esnaf ve halktan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.


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