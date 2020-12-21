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Aktüel Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:31:54 -
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Anadolu Ajansı tarafından (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğuş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Doğuş, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" başlıklı fotoğrafı, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları için oyunu kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Doğuş, oylamadaki karelerin birbirinden değerli olduğun söyledi.

Doğuş, fotoğrafları seçmek zorlandığını aktararak, başarı ve özveriyle görev tüm AA çalışanlarına başarılar diledi.


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