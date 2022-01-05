Şanlı Türk ordusuna hakaret etmişti! Demirören CHP’li vekile meydan okudu

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Türk milletinin istikbalini korumak için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alarak "satılmış ordu" şeklinde haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ile 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığını iddia etti.

2019 yılında bir şehit cenazesinde "pişmiş kelle gibi sırıtan" fotoğrafıyla tepkileri üzerine çeken Başarır'ın söz konusu iddialarına karşılık Demirören'den yapılan açıklama adeta şamar niteliğinde oldu.

"Ya ispatla ya da istifa et"

Ali Mahir Başarır'ın iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt gecikmedi. Şirketten iddialara yönelik yapılan yazılı açıklamada "Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Demirören Grubu'ndan yapılan yazılı açıklama;

"Temelleri 71 yıl önce atılan DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'na yönelik belli odaklar tarafından uzunca bir süredir sistematik bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur.

Kutsal meclis çatısı altında milletin vekili olarak bulunan ve önceliği doğruluk, dürüstlük ve onurla milleti temsil etmek olan Başarır maalesef asılsız iddialarla DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'nu hedef almıştır.

Hukuk kaidesine göre müddei iddiasını ispatla mükelleftir. CHP Milletvekili Başarır'ı "kesinlikle biliyoruz" dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz.

"Hukuki süreci başlatıyoruz"

Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır.

Sn. Başarır'ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz.

Milletin bir vekilinin basın ve kamuoyu önünde müfteri durumuna düşmesi en son tercih edeceğimiz bir durumdur.

Eğer sn. Başarır basın ve kamuoyu önünde DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'ndan asılsız ve karalama amaçlı olduğu açık olan iddiaları nedeniyle özür dilerse konuyu yargıya taşımaktan vazgeçeceğiz.

"Karalamalara rağmen milli duruş sürecek…"

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Kamuoyuna duyurulur."

"Cenaze namazında pişmiş kelle gibi sırıtıyor"

CHP'nin sicili bozuk vekili 2019 yılında katıldığı bir şehit cenazesinde yanındaki kişiyle gülerek sohbet etmişti. Objektiflere takılan rezilliğe kamuoyunda tepki yağmış konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" dedi.