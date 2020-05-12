  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

SANKON’dan darbe söylemlerine tepki

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu darbe söylemlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:31:54 -
SANKON’dan darbe söylemlerine tepki

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu darbe söylemlerine tepki gösterdi.


Son zamanlarda gündeme gelen darbe söylemlerine yönelik açıklama yapan SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, korona virüs salgını ile mücadele edilen günlerde bu konuların gündeme getirilmesi ve tartışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ferudun Cevahiroğlu, “Son zamanlarda bir takım insanlar ve guruplar tarafından darbe söylemlerinin gündeme getirilmesi ve tartışılması kabul edilemez bir durumdur. Ülkemiz ve dünya devletleri aylardır korona virüs salgın hastalığı ile mücadele ederken içinde bulunduğumuz yüzyılda, 2020 Türkiye’sinde, Türk iş dünyası olarak darbe söylemlerinin konuşulmasına ve tartışılmasına hiç tahammülümüz yoktur. SANKON, kurumsal kimliği tüzel kişiliği binlerce üye şirketleri ile ülkemizde görev başında olan hükümetin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındadır. Halkımızın ve uluslararası toplumun şunu bilmesini isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demokratik, çağdaş ve hukuk devletidir. Bu özelliğini tarihin her döneminde koruyacak ve bu ülkede asla darbe olmayacağı gibi hiç bir güç ve zihniyet buna cesaret edemeyecektir, aksi halde bedelini çok ağır ödeyeceklerdir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı