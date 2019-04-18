SANKO Üniversitesi hastanesinde yeni merkez

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi hizmet vermeye başladı.

Merkez, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Levent Bostancı başkanlığında hizmet sunuyor. Opr. Dr. Bostancı, Sağlık Bakanlığının GETAT’ı, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemleri” olarak tanımladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın, GETAT yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeye değinen Opr. Dr. Bostancı, daha önceden merdiven altında, düzensiz ve bilgisizce yapılan bu uygulamaların, bu konuda eğitim alan ve eğitimin ardından sınava tabi tutularak, başarılı olan doktorların sertifikalandırarak daha bilinçli, modern tıbbın da desteğini alarak, yalnızca hekimlerin uygulayabileceği bir şekle dönüştürüldüğüne vurgu yaptı.

Böylece oluşabilecek tıbbi ve hukuki problemlerin de en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydeden Opr. Dr. Bostancı, “Hastanemiz GETAT Merkezi bünyesinde Kupa Terapi ve Ozon Tedavisi hizmeti verilmektedir. İlerleyen günlerde sülük terapi veakupunktur gibi uygulamaları da başlatacağız” dedi.

Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.