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Ekonomi Sanko Holding'den sponsorluk katkısı
Ekonomi

Sanko Holding'den sponsorluk katkısı

TEKNOFEST 2020’nin ana paydaşlarından SANKO Holding’in sponsorluğunda düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda finale kalan 63 takım, etkinlikte jüri önünde sunum heyecanı yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:40:00 -
Sanko Holding'den sponsorluk katkısı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ortadoğu Fuar Merkezi’ni ziyaret ederek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Konukoğlu, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda öğrencilerin birbirinden başarılı projelere imza attığını belirterek, “Gençlerimizin azimle ve özveriyle çalışıp ülkemizin geleceğine katkı sunma gayretleri bizleri gururlandırdı” ifadesini kullandı.

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