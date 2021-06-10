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Gündem Sanki Washington Post! Cumhuriyet'ten ABD ağzı
Gündem

Sanki Washington Post! Cumhuriyet'ten ABD ağzı

Yine ABD’nin sözcülüğüne soyunan sözde milliyetçi Cumhuriyet, küresel eşkıyanın Türkiye’ye yönelik tehditvari sözlerini kabul edilemez bir üslupla manşetine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 12:52:00 - 2021-06-10 12:53:41
Sanki Washington Post! Cumhuriyet'ten ABD ağzı

 yeniakit.com.tr 

Küresel eşkıya ABD, Türkiye'ye yönelik tehdit dilini sürdürüyor. Türkiye'ye boyun eğdiremeyince eşkıyalığa soyunan ve her defasında duvara toslayan Washington yönetimi, S-400'ler üzerinden hükümeti tehdit etmeye devam ediyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı açıklamad,a Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını savunarak S-400 ve Doğu Akdeniz konularının rahatsız edici olduğunu söyledi. Blinken, "Türkiye Batı'da kalmalı" dedi.

Blinken'ın bu hadsiz ifadeleri Türkiye'deki ortaklarının işine geldi. Daha önce AK Parti iktidarına karşı FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet paçavrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın çığırtkanlığını yaptı. Blinken'ın eleştirilmediği ve ABD aleyhine hiçbir ifadenin yer almadığı haberde, "Türkiye'ye sert mesaj" ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

Herkes işine geldiği gibi yazıyor

Cumhuriyetin de akitten pek bir farkı biri sürekli aleyhte yazıyor diğeri sürekli öven lehine yazan olumsuz yönde yorum yapmayan yazılar yapıyor.
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Bir Zamanlar Kıbrıs

Bu kafa muhalefette olduğu sürece yakında ya İstiklal Mahkemelerini açın der ya da Atatürk’ün bile kabul etmediği Sevr’a methiyeler düzer
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