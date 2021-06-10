Sanki Washington Post! Cumhuriyet'ten ABD ağzı

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Küresel eşkıya ABD, Türkiye'ye yönelik tehdit dilini sürdürüyor. Türkiye'ye boyun eğdiremeyince eşkıyalığa soyunan ve her defasında duvara toslayan Washington yönetimi, S-400'ler üzerinden hükümeti tehdit etmeye devam ediyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı açıklamad,a Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını savunarak S-400 ve Doğu Akdeniz konularının rahatsız edici olduğunu söyledi. Blinken, "Türkiye Batı'da kalmalı" dedi.

Blinken'ın bu hadsiz ifadeleri Türkiye'deki ortaklarının işine geldi. Daha önce AK Parti iktidarına karşı FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet paçavrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın çığırtkanlığını yaptı. Blinken'ın eleştirilmediği ve ABD aleyhine hiçbir ifadenin yer almadığı haberde, "Türkiye'ye sert mesaj" ifadesi kullanıldı.