Sanırsınız ki dövdüren CHP'li başkan değil! Sözcü, gazeteci Ergün Poyraz'a saldırıyı bakın nasıl gördü

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Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergün Poyraz, dün evinin önünde 3 kişi tarafından darp edildi.

Hükümet muhalifi tavrıyla bilinen Ergün Poyraz'ın CHP'li belediyenin usulsüzlüğünü gündeme getirmesinin ardından öldüresiye dövülmesi sonrası hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Poyraz, Kuşadası Belediyesi'ne 'Bilgi Edinme Yasası'na dayanarak bir ihale konusunda dilekçe verdiğini belirtmişti. Poyraz, ihalenin sonucunda söz konusu işin yapılmamış olduğunu, olayı bu yüzden takip ettiğini aktarmıştı.

Gazeteci Ergün Poyraz, geçtiğimiz günlerde CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehditler aldığını açıklamıştı.

Sözcü’den usta işi gizleme!

Sözde ifade özgürlüğünü savunan CHP yandaşı Sözcü, Ergün Poyraz’a yönelik saldırı haberini akılalmaz şekilde duyurdu. Haberde saldırganlara dair hiçbir bilgi verilmezken, Poyraz ile CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel arasındaki gerilimden bahsedilmedi. Haberde CHP’nin ismi tamamen gizlenirken, haberi görenler “Bu kadar da yalakalık olmaz” dedi!..