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Dünya Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı
Dünya

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 12:14:00 -
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı

Semerkant’ta yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" uluslararası turizm bölgesindeki kongre merkezinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, örgüte üye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gözlemci ülkeler Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, davetli liderler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 3 yıldan bu yana yüz yüze yapılan ilk zirve olmasıyla dikkati çeken ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nde örgütün faaliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel ticaret hacminin artırılması, sanayi ve ulaştırma alanlarında karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeşil ekonomi, inovasyon, dijital teknolojiler, lojistik, tarım, tıp ve diğer alanlardaki ortak proje ve faaliyetleri kapsayan 30'a yakın belgenin kabul edilmesi öngörülüyor.

Zirvenin sonunda üye ülkelerin en önemli bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin somut tutumlarını içeren ve örgüt ülkeleri arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın daha da iyileştirilmesi, ulaşım koridorlarının iyileştirilmesi ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak yaklaşımları yansıtan zirve sonuçlarına ilişkin Semerkant Deklarasyonu imzalanacak.

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Yorumlar

Olabilir

Türkiye'nin Şangay beşlisine katılması, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik, siyasi ve askeri bir yapı oluşturmasının temelini oluşturur. Wahşi Batı’nın tehditleriyle bunalan ve istemeye istemeye aslında gizli düşmanı olan Çin ile ittifak kurmak zorunda kalan Ruslar, Çin’e muhtaç olmadan Türk&Rus yapısı içinde kendi varlıklarını garanti altına alırken, Türkler de bu yapının hakim gücü haline gelir. Farklı bir düşünceyle ‘Şangay Beşlisi’ adı altında Batıya karşı bir ittifak kurmak için yola çıkan İran, Hindistan ve Çin (Bunlar göbekten Londra’ya bağlı) olayın yön değiştirip Türk&Rus imparatorluğuna evrildiğini görmeye başladılar ama Wahşi Batının tehditlerine karşı başka seçenekleri yok.
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