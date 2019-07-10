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Sandıklı’da patates hasadı başladı

Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hasat başladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
Sandıklı’da patates hasadı başladı

Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hasat başladı.


Temmuz ayının ilk haftasında sökümüne başlanan patatesin yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönemde ekim ve sökümü yapılıyor. Sandıklı’da Agria, Marabel gibi cinslerin ekiminin yapıldığı belirtilirken, pazar ve zincir marketlerde Sandıklı patatesinin rengi ve lezzeti nedeniyle rağbet gördüğü ifade ediliyor. Sandıklı’da başlayan patates sökümünün yaklaşık 4 ay sürmesi beklenirken pazar ve marketlerde de fiyatları dengeleyeceği düşünülüyor.


Patates sökümüne başlayan çiftçiler, ürün rekoltesi ve fiyatlarından memnun olduklarını dile getirdi. Yetkililerden ithal patates alımının durdurulmasını isteyen üreticiler, yerli ürünlere talebin artmasını beklediklerini belirtti. İlçede bin 200 dekarda patates ekimi yapan Mehmet Kıymaz, “Türkiye’nin en önemli patates merkezlerinden Sandıklı patates sökümüne başlanmıştır. Verim ve fiyatımız çok güzel. Lakin ithal patates şu anda Türkiye, Sandıklı ve diğer patates bölgelerindeki üreticiyi üzmektedir. Devlet yetkililerimizden bizlerin sesini duymasını istiyoruz. Dekarda şuanda 3,5-4 ton verim veriyor. Fiyatları ise 1 lira 70 kuruş ila 1 lira 80 kuruş arasında 1 numarası tarladaki fiyatı. Diğer numara patatesler de 1 numara patatesin yarı fiyatına 80 kuruş ila 1 lira 50 kuruş arasında alıcı buluyor. Dekarda mazot, gübre, sulama ve işçilik gibi masrafımız yaklaşık 3 bin lira civarında. İthal patates durdurulmaz ise seneye çiftçiler bunu üretemeyecek” dedi.



“Patates sökümü kadınlara ekmek kapısı oluyor”


Diğer yandan tarlada yaklaşık 50 kadının çalıştığı patates sökümünde işçi başı Gülcan Erkoç şunları söyledi:


“50 kadın çalışıyor şu an söküm alanında. Yevmiye hesabı çalışıyoruz. Sağ olsun tarla sahibi bize ekmek veriyor. Yaz kış çalışıyoruz. Bu kadar insana ekmek kapısı oluyor. 70 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Tarlada iş bölümü yapıyoruz. Toplayıcı, çuvallayıcı, çuval dikici ve yükleyici olarak çalışıyoruz.”

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
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