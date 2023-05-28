Sandık tutanakları yakıldı haberi manipülasyon içeriyor... İletişim Başkanlığı açıkladı

DMM, Manisa Şehzadeler, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda 1232 numaralı sandıktaki tutanak yakma olayıyla ilgili manipülasyon yapıldığı tespit edildiğini ifade ederek, tüm siyasi parti üyelerinin 10 adet seçim tutanağı hazırladığını, bu tutanakların seçim öncesi hazırlandığı için gereksiz sayılıp, tüm siyasi parti temsilcilerinin huzurunda yakıldığı ifade edildi.

DMM sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi:

Manisa Şehzadeler, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda 1232 numaralı sandıktaki "tutanak yakma" olayıyla ilgili manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili tüm siyasi parti temsilcilerinin imzasının yer aldığı tutanak bilgisi aşağıdadır.



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