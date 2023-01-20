Sandık göründü zillet tutuştu

Derin bir üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve her fırsatta erken seçim vurgusu yapan zillet paydaşları ufukta sandığın görünmesiyle resmen tutuştu. Henüz ortak bir isim üzerinde uzlaşamadıkları halde yaşanan adaylık krizini perdelemek için “Seçim tarihi belli olsun ertesi gün adayımızı açıklarız” şeklinde açıklamalarda bulunan ittifak ortakları, Başkan Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesiyle büyük bir kaosun içine düştü. Sandıktan ümidini kesen CHP, seçimlerin 6 Nisan’dan sonra yapılmasına itiraz ederken, İP, SP ve DP gibi partiler ise “Mayıslar bizim”, “biz hazırız” şeklinde açıklamalarla seçime hazır oldukları izlenimi vermeye çalışıyor.

Sabih dinozoru yine sahnede

Hiçbir meselede uzlaşamayan ve henüz ortak programı dahi belli olmayan zillet bileşenleri ise 30 Ocak’ta bir araya gelerek “yol haritasını” tartışmaya hazırlanırken, masanın ortak aday belirlenmesinin Mart ayını bulacağı ifade ediliyor. Zillette yaşanan kafa karışıklığını gören Sabih Kanadoğlu, Hamdi Yaver Aktan, Süheyl Batum, Turgut Kazan, Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi malum zihniyete göbekten bağlı sözde hukukçular da “Erdoğan Aday olamaz” şeklinde bir algı operasyonuna soyunarak seçim sürecini baltalamaya çalışıyor.

Masada işler iyi gitmiyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan GENAR Başkanı İhsan Aktaş ise, şunları dile getirdi: “Altılı masanın zorlukları var. Çünkü kendi aralarında önemli meseleleri belirlemeden yola çıktıklar. Adayın kim olacağı, sürecin nasıl yönetileceği gibi. Yolda giderken bunu düzenlemeye çalıştılar. Siyaset çok gerçekçi ve rekabetin yoğun olduğu bir alan. Her partinin kendi çıkarı var, parti iç grupları var. Dolayısıyla resmi tarih açıklanana kadar, seçim takvimi ayarlanana kadar aday açıklamada zorlanacaklar. Yani ihtilafı geriye atarak bir avantaj elde etmeye çalışıyorlar ama bu güne kadar verdikleri kavgalar mücadelelere zıtlıklar masa da işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.” Rüzgarın Cumhur ittifakı lehine estiğini kaydeden Aktaş, şöyle devam etti: “Rüzgâr son 3-4 aydır cumhur ittifakından yana esiyor. Bir önceki seçimdeki hava var şu an. Partilerin oyları da bir önceki seçim oylarına yakın. Böyle bir durum var. Bu bağlamda 6’lı masa rüzgarı terse çevirmekte zorlanacak gibi duruyor. Bu yüzden Meclis yoluyla oylayarak seçime gitmeye razı olmayacaklar. Cumhurbaşkanı seçime götürebilir.”

Sağ partileri meşru saymadılar

Başkan Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını iddia eden CHP güdümlü hukukçuların açıklamalarını da değerlendiren Aktaş, şunları aktardı: “Bu ülkede sağ partiler ne zaman iktidara gelse bir meşruiyet bahanesi öne sürdüler. Adnan Menderes’i de meşru saymadılar. Özal’ı da Erbakan’ı da Tayyip Erdoğan’ı da saymadılar. Meşruiyetin kaynağı bunların kendileri değil. Meşruiyetin kaynağı Türk hukukudur, YSK’dır. CHP meşruiyeti kendisi temsil etmiyor. O eskidendi. Tek parti dönemindeydi. Adnan Menderes’i idam ettikleri dönemlerdi. Şu an bu memleketin hukuku var. Vatanperver hukukçuları var. Türkiye’de artık onların politik kararıyla meşruiyet belirlenmiyor.”

6’lı masanın ihtilafları büyük

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da, şu değerlendirmede bulundu: “Muhalefetin kendi aralarındaki ihtilafları çok büyük. Hâlâ adayı belli değil. ‘Yarın seçim yapıyorum’ da dese belli değil. Eğer bir sürpriz olmazsa tek aday çıkartacaklarını bile düşünmüyorum. Masadan birden fazla aday çıkacaktır. 6 Nisan tarihi ise MHP’ye tuzaktır. Eski seçim yasasıyla seçime girip olur da MHP yüzde 10’un altında bir oy alırsa, barajın altında kalmasını arzu ettikleri için bunu yapıyorlar. Öte yandan 14 Mayıs bizim siyasi tarihimizde güzel olan bir gündür. Tek parti oligarşisinin bittiği ‘yeter söz milletindir’ diyerek milletin demokrat partide vücut bulduğu bir seçimdir. Yine millet idaresini tercih eden Erdoğan önderliğinde cumhur ittifakı içinde sembolik değeri vardır. Muhalefet de buna sahip çıkmaya çalışacaktır ama aralarında ‘Yeter söz milletindir’ sloganının muhatabı olan CHP yer almaktadır. İsmet Paşa diktatörlüğünün gölgesi hâlâ CHP’nin üzerindedir. İnkâr edemezler. O yüzden muhalefet bu slogana sahip çıkamaz. Cumhur ittifakının bu sloganı kullanarak seçimlere gideceğini düşünüyorum.”