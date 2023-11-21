Sandık göründü, CHP’de el-etek öpme başladı

PKK’nın siyasi uzantısının desteğiyle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri ele geçiren CHP yönetim kademesi yerel seçimlere aylar kala oylarına muhtaç oldukları örgüt sempatizanlarının elini eteğini öpmeye başladı. Kurultayda Demirtaş’a selam gönderen ve önceki gün yaptığı açıklamada “Onlarla bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var” diyerek HEDEP ile ittifak yapacaklarının sinyalini veren Özgür Özel, şimdi de Türkiye’yi “işgalci” gören ve “Kürt devleti isteyen” PKK sempatizanı sözde Kürt şarkıcı Pervin Chakar’ın elini öptü.

Özel'in 'Pervin'ler aşkı

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan’la birlikte Kadıköy’de düzenlenen Chakar’ın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katılan Özel skandal görüntüyü sosyal medya hesabından “barış ve kardeşlik” notuyla paylaştı. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşen dinletiye Özel’in yanı sıra TSK’nın 15 köylüyü helikopterden attığı iftirasını uyduran CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Özel’in tavrını değerlendiren uzmanlar ise, “Sandık göründü Özel el öptü” görüşünde birleşti.

Zihniyet değişmiyor

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, skandala ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP’de lider değişse de anlayış ve gidiş değişmemektedir. Giderek marjinalleşen hatta kökü dışardaki ideolojilerin esiri olan CHP onların bu ülkedeki uzantılarıyla işbirliği yapmaktan geri durmuyor. Netanyahu, Cumhurbaşkanımızı suçlayarak Roboski’yi ima eden açıklamalar yaptı. Ardından Özgür Özel aynı dili kullanarak Netanyahu’dan geri kalmayacağını gösterdi. Emperyalizmin aparatı olan PKK yandaşlarının ve bebek katillerinin yanında duran bu anlayıştan ne kendi çevresine ne de milletimize bir hayır gelmez. Özel’in ve ekibinin de ömrü çok uzun olmayacaktır.”

Değişim sloganda kaldı

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin de, şunları söyledi: “Herkes CHP’de ‘değişim’ olmasını beklerken Özgür Özel’in yaptığı tek değişim Pervin Buldan’ın yerine Pervin Chakar’ın elini öpmesi oldu. Değişim falan yok. Her şey aynı. Değişen sadece Pervin’lerin soy ismi. Oy almak için yapmadıkları oyun, sergilemedikleri plan kalmadı. Eskiden masa altında gizli gizli görüştükleri HDP/HEDEP/YSP ile şimdi masa üstünden açık açık görüşmeye başladılar. Milletimiz elini vicdanına koyarak sandıkta kararını ona göre versin.”

HEDEP’in kuyruğunu bırakmıyor

GENAR Başkanı İhsan Aktaş ise, şöyle konuştu: “CHP’nin şöyle bir açmazı var. Yerel seçimleri HDP ve İyi Parti’nin desteğiyle kazandı. Şu an HEDEP’i güçlü bir şekilde yanında tutmak istiyor ki İyi Parti’yi de ikna edebilsin. Çünkü birinden biri olmadığı zaman onlar açısından büyük kayıp anlamına geliyor. Hesap seçim hesabı. Mesele seçim meselesi. ‘PKK terör örgütü, HEDEP’de onu destekliyor. Yakın olursak şöyle sıkıntılar olur’ diye bakmıyorlar meseleye. Kendi çıkarları açısından bakıyorlar. Bence temel motivasyonları HEDEP’i elde tutup İyi Parti’yi ikna etme üzerine kurulu. Diğer konular işin magazin kısmı.”

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