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Aktüel

Sancaktepe’de bayramda vatandaşlara gezici konser verildi

Sancaktepe Belediyesi ekibi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını evde kalıp geçirenler için üstü açık araç ile birbirinden güzel şarkıların ve türkülerin söylendiği konser verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:33:02 -
Sancaktepe’de bayramda vatandaşlara gezici konser verildi

Sancaktepe Belediyesi ekibi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını evde kalıp geçirenler için üstü açık araç ile birbirinden güzel şarkıların ve türkülerin söylendiği konser verdi.


Ramazan Bayramını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar için Sancaktepe Belediyesi tarafından üstü açık araç ile bir dizi konser verildi. Vatandaşa moral sağlaması amacıyla düzenlenen konserde balkonlara ve pencerelere çıkan mahalle sakinleri istek parçalarını iletti. Her yöreye ait istek parçalar belediye tarafından geri çevrilmeyerek tek tek söylenip çalındı. İstek şarkılarını ileten Sancaktepeliler, balkon ve pencerelerinden şarkılara da eşlik edip alkış tuttu. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.


Konserden memnun kaldıklarını söyleyen mahalle sakinleri, herkese sağlıklı günler dileyerek bayramlarını kutladı.

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